Koroona laiendatud testimine kestab sel kuul edasi

Avaliku testimise koordinaator, Medicumi juht Tõnis Allik rääkis, et Medicumil ja Synlabil on terviseameti ja riigiga kokku lepitud, et inimestel on võimalus aktiivse koroonaviiruse avastamiseks anda ninaneeluproove üle Eesti vähemalt mai lõpuni.

Mis saab edasi, praegu riigi tasandil veel arutatakse. “Rakveres on Medicumi meditsiiniõed proovi võtnud 557 inimeselt. Lisanduvad veel proovi võtmised kodus Eldred Medicali brigaadide poolt, Lääne- ja Ida-Virumaa peale on märtsi keskpaigast kokku 812 proovi,” lausus Allik.

Ta sõnas, et Rakvere mobiilses testimiskohas on inimestelt ninaneeluproovi võtmine kujunenud sujuvalt. “Medicumi õed kiidavad, et inimesed on väga viisakad, peavad aegadest kinni ja ei ole olnud ühtki ebameeldivust. Inimestel on kaasas olnud dokumendid, mis on proovi andjate tuvastamise võimaldanud teha korrektselt,” vahendas Tõnis Allik.