Väikelinnast pärit noormees lööb kaasa üleilmsetel ajurünnakutel

Tegutsejahingega Robin Kütt sai tänu teravale taibule tehnika vallas äsja ühele poole Rakvere gümnaasiumi koolilehe veebiversiooniga, olles selle looja. Ta on ka Rakvere gümnaasiumi õpilas­esinduse liige. Meie kõigiga võrdselt 24-tunniste ööpäevade kaupa elav Robin Kütt on veel aktiivne osaline kooli rahvatantsurühmas.

Mõttetöö ja kehalise aktiivsuse tasakaalustamiseks osaleb noormees KF Suusaklubi treeningutel. Puhtast isiklikust huvist leiab Robin Kütt aega, et drooniga taevalaotuses lennata – selleks, et oma silmale meelepäraseid fotosid jäädvustada, siirast soovist ja ainult oma lõbuks. Lisaks eelnevale meeldib aga noormehele 3D-printimine. Seda eelkõige vastavalt eritellimustele. Kuid mitte ainult. Just nimelt tänu ise õpitud oskustele 3D-printimises sai ta tänavu kevadel osaks rahvusvahelisest tervishoiu riistvara loovast tiimist nimega Foresight. Aprillikuu lõpus võeti Foresighti tiimiga osa nime EUvsVirus kandvast hackathon’ist (võistlus, kus tuleb teatud ajaga luua toimiv tark- või riistvara – toim.). Ja lausa nii edukalt, et pääseti üle kogu Euroopa kokku tulnud 3500 osaleja seas kümne protsendi paremate sekka. “Natuke siit ja natuke sealt ja nii see aeg kuhugi kaob,” naljatles Robin Kütt enda tegemistest rääkides.