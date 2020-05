Oodatakse lugusid vapratest lastest

Kangelane on tegelikult iga laps, kes märkab abivajajat enda kõrval, annab sellest teada endast suurematele ja aitab hädasolijat täpselt nii hästi, kui ta teab ja oskab. Loo jutustamisel on vahest abi järgmistest küsimustest: kes on tegelikult kangelane, milline ta on, on ta pikk või lühike, noor või pisut vanem, armastab ta jooksmist või hoopis klaverimängu?