Noorsportlaste toetuseks võisteldakse Kadrinas sügisel

KNF-i ellukutsuja Kaul Augasmägi lausus, et võistlus kindlasti ära ei jää, vaid saab teoks septembris. "Täpsem kuupäev selgub hiljem. Esialgne mõte on selline, et teeme pärast Tallinnas toimuvat Ironmani triatlonivõistlust," rääkis ta.