Seiklusorienteerumine toimub seekord nutiseadme abil

Eesmärk on tunda rõõmu vabas õhus liikumisest.

Alates esmaspäevast saab jälle seiklusorienteerumisega tegelda. Avatud on 23 rada, millel rohkem kui 240 kontrollpunkti. Üritus on laienenud väljapoole Lääne-Virumaad ning kaasatud on Jõgeva, Põlva ja Võru maakonna vallad.