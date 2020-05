Tallinna–Narva maantee ääres nähtust pildistanud Mental kirjeldas Postimehele, et aurusaatan keerles paar-kolm minutit maapinnal ja tõmbas seejärel londi üles. Atmosfääriteadlane Jüri Kamenik selgitas, et tegu on tolmukeerise ehk tolmukuradi harva esineva sõsarnähtusega, mis tekib väga suure temperatuurierinevuse tõttu. “Päike soojendas maapinda, sadas külma vihma, siis tuli päike taas välja ja vesi hakkas kiirelt auruma,” ütles Kamenik.