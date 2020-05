Tragisid politseikoeri tuleb otsida kaugelt

Politseikoertest Eestis puudust ei ole – neljajalgseid korravalvureid on 81. Rakveres loob alates aprillist korda viieaastane Tiissel (esiplaanil), kes on siinse pikaajalise koerajuhi Raul Bambergi kolmas “belglane”, samuti on tal abis kohe pensionile suunduv Nacho ja noor Mauser (tagaplaanil). FOTO: Ain Liiva