Valik on abiturientide endi kätes. Kõigil abiturientidel võimaldatakse lisaeksam sooritada tänavu sügisel.

Väike-Maarja gümnaasiumi direktor Marje Eelmaa on uhke. Kõik 14 abiturienti on otsustanud teha mõlemad riigieksamid. “Keegi isegi ei ole mõelnud mitte teha,” ütles ta. Direktori sõnul oli õpilaste valik vaba ja kool eksamite sooritamiseks õpilastele survet avaldanud ei ole. “See oli kõigi endi valik, mõeldes tõenäoliselt laiemalt ja eesmärgistatult,” lausus Marje Eelmaa. “Mul on väga hea meel nende üle,” lisas ta.