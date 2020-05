Looni Elevandi kõrtsist – sellise nimega paik on Jäneda lähedal päriselt olemas olnud – juhatas Gerda Kordemetsa elu ise. “Mulle tundus eelmisel suvel Jänedal “Õnnelikku tundi” tehes, et tahaksin kirjutada ühe päris kõrtsiloo. Mind on ajalugu ikka köitnud,” lausus kirjanik ja lavastaja.

Kordemetsa sõnul on kõrts olnud eestlaste jaoks kiriku kõrval teine, võibolla isegi tähtsam instants. “Kõrtsid pole eestlaste elus olnud tühipaljad joomakohad. Läbi sajandite on kõrtsis vahetatud uudiseid, mõistetud õigust, ravitsetud tõbesid ja sinna keerulistel aegadel varju mindud. Siit on alati abi saadud ja omasid on siin alati hoitud. Kõrtsis on alati käinud väikeste inimeste elu, olenemata aegade raskusest: seal on alati armastatud, paari mindud, isegi lapsi sünnitatud,” arutles ta.