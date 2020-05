Laupäev on turupäev iga ilmaga

Kõige rikkalikumat valikut ampleid ja suvelililli nii peenrasse kui rõdukasti, oli laupäeval pakkumas Lembit, kes on samal kohal Rakvere turul lilli müünud turu algusest saati. "Ma ütleks, et sel aastal tahavad inimesed lilledega isegi rohkem tegeleda, võibolla tõstab see tuju," arutles Lembit, kes kundede puudumise üle ei kurtnud.

Tomati- ja kurgitaimede ostmine on samuti ilmas kinni. Mitmed taimemüüjad kinnitasid, et praegu läheb visalt, kurgitaimi pole külmaga suurt mõtet üldse müüa. Rakvere külje all köetavas kasvuhoones koos abikaasaga tomatitaimi kasvatav Malle pani tänavu müügiks mulda kuuekümne tomatisordi seemned. "Mõned on juba läbigi müüdud, esimesena saavad otsa ikka vanad eesti sordid: Malle, Koit, Valve," loetles meespool. "See, mis sorti tahetakse, sõltub ikka ostjast. Mõned vene rahvusest ostavad näiteks korraga kastiga musta tomati taimi ja väidavad, et need aitavad vähi vastu."