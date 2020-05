Paar väga praktilist nõuannet täna õhtul sauna minejatele on temal kui kirglikul saunasõbral varnast võtta. "Arvestades, et on koroonakriisist väljumise aeg, soovitan spetsiifiilist koroonakriisist väljumise segu," rääkis Rein Sikk.

Selleks tuleb end kõigepealt hästi hoolega meega sisse hõõruda ja lasta leilis olles meel oma töö teha. "Mesi on antiseptliline ja mitmel muul moel väga kasulik. Kui on piisavalt leilis oldud, tuleb haarata kadakaviht ja peksta ka viimased koroonajäägid välja. Ja selleks, et ka hing toitu saaks, paneks ma ka sauna võimsad kõlarid ja kuulaks Rammsteini, kelle kontsert ära jääb. Kes soovib helgemat, siis soovitan Bachi või Mozartit. Ja saunas istudes unistaksin sellest, et mu aiamaal kasvaksid rabarberilehed suuremaks, sest Kadrina kandi naised teavad, et kui need laval istumise alla panna, siis kõik tselluliit kaob!"