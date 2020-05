Jõusaaliketid avavad esmaspäevast taas uksed - ka 24-7 Fitness Rakveres

Tallinnas ja Rakveres tegutsev ja tavaliselt ööpäevaringselt avatud 24-7 Fitness avab jõusaalid juba esmaspäeval minut peale südaööd. Spordiklubi märgib sotsiaalmeedias, et piiranguid klientide arvule pole, kuna klubides ruumi jätkub. Rühmatrennides on aga samuti kehtestatud 10 osaleja reegel, suuremaid treeninguid korraldab spordiklubi aga välitingimustes.

Eesti suurim spordiklubide kett MyFitness teatas klientidele, et avab spordiklubid esmaspäevast suviste lahtiolekuaegade järgi. Klubi märgib, et on paigaldanud põrandatele vahemaa hoidmist abistavad markeeringud ning tõstab koristustööde sagedust. Rühmatrennides on piiratud osalejate arvu ning ühtlasi on lisatud tunniplaani senisest lühemad treeningud.