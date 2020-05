Kasvata elevandile kõrvits

"Suure osa kõrvitsatest on alati loomade poole teele pannud just usinad lasteaiad ja koolid üle Eesti, kes on võtnud seda alati hariva ja meeleoluka projektina. Kuna aga koolid on praegu kinni ja ka lasteaiad ei tööta päris tavapärases rütmis, siis ilmselt jäävad seekord paljud kõrvitsad istutamata," selgitas DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.