Lahti läheb Rakvere-Rannapungerja maantee ümberehitus

Ümbersõit on korraldatud Kantküla – Viru-Jaagupi – Roela – Anguse kaudu.

Tähelepanelik tasub olla veel Lääne-Virumaal Eisma–Kandle maanteel liigeldes, sest 19. maist kuni 21. maini on see teeremondiga seoses liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Vainupea–Karula–Kandle kaudu.