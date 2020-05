Rakveres võeti vahi alla 18-aastane noormees

Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi ütles, et vahi alla võetud noormees on juba pikemat aega korravalvurite huviorbiidis olnud. Teda on varem ühel korral varguse eest kriminaalkorras karistatud kuue kuu pikkuse vangistusega, mis asendati 180 tunni üldkasuliku tööga. "Kuid kuna ta rikkus kriminaalhoolduse nõudeid järjepidevalt ja tahtlikult ega allunud mõjutusvahenditele, pöörati tema kandmata osa vangistusest täitmisele," rääkis Satsi.