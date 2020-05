Eriolukord Rakvere linnavalitsuses: töökoormuse tõus lühendas ametnike reedest tööpäeva

Rakvere linnapea Triin Varek rääkis, et aprillist rakendati linnavalitsuses osaliselt kaugtööd. Otsekontaktid kodanikega olid võimalikult minimaalsed, neid teenindati interneti ja telefoni teel, kasutades maksimaalselt ära e-riigi võimalusi. "Kuna tagasiside näitas, et e-keskkonnas töötamine on aeganõudvam, tööpäevad venisid pikemaks ja koormus oli igapäevaselt selle võrra suurem, otsustasid linnajuhid lühendada reedest tööpäeva," lausus Varek. Tema sõnutsi kestis nädala viimasel tööpäeval ilma lõunavaheajata töö kella 8–13.