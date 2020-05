Kindlustus ei luba põlengus olnud kaupa annetada

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats selgitas, et kindlustusfirma ei andnud neile luba kõlblike toodete annetamiseks.

"Rakvere Rimi mini kaupluse tegemised toimuvad praegu kindlustuse taktikepi järgi. Meil on leping, mille alusel nemad annavad meile teada, mida me tohime oma tulekahjust rikutud kaubaga ette võtta. Arusaadavalt sai kogu kaup tules ja selle kustutamise käigus kõvasti kannatada. Värske kaup oli täiesti kasutu ning seda ei õnnestunud kahjuks kuidagi päästa. Tänaseks on aga selge, et kindlustus soovib osa veel müügiks kõlblikku kauasäilivat kaupa siiski ise realiseerida ning selles osas meil enam sõnaõigust pole," selgitas Katrin Bats.

Tema sõnul läksid möödunud nädalal hävitamisele peamiselt Rimi omamärgitooted. "Neid pole Rimi nõus lepingu järgi kolmandale osapoolele müügiks andma, ent annetanud oleks me need hea meelega. Selle kohta kindlustuselt ka luba küsisime, ent saime sealt paraku äraütleva vastuse. Selline seisukoht oli ka meile ebameeldiv, ent meil ei jää muud üle, kui seda aktsepteerida," rääkis Bats. "Oleme juhtunust õppinud ning järgmine kindlustusleping saab kindlasti tehtud selliselt, et me saaks ise toiduraiskamise vältimise osas otsuseid teha."