Juhtkiri: eriolukorrast hädaolukorda – võimalus nii edulooks kui ka põrumiseks

On mõistlik, kui desovahendid jäävadki nii kauplustesse kui ka avalikesse asutustesse kõigile käeulatusse samuti kaugemas tulevikus. Halb see ju ei oleks, eriti viirushaiguste kõrghooaegadel.

Iga kriisi võib võrrelda puhastustulega. Midagi see käivitab, midagi hävitab ning ülioluliseks saavad kohanemisvõime ja valmisolek muutuda. Jah, majandussektoris on üpris keerulised lood, puudutagu see tellimusi, tarneid, töötajaid, tootmist, teenindust. Aga seegi on puhastustuli. Midagi lõpetada ja midagi alustada, hinnata asju ümber, teha midagi uutmoodi, õppida vigadest, otsida ja leida võimalusi.

Eriolukord pani proovile nii peresuhted kui ka (kaugtöö)suhted kolleegide vahel. Seda, et aus ja avatud suhtlemine on ülioluline, saame kinnitada kõik, olgu siis suhtluspartnerina tegu lähedase, ülemuse, alluva või kolleegiga. Ja kes suhtlemispuudujääke ei korrigeeri, jääb paraku kaotajaks.

Plusspoolt analüüsides näeme, et uus olukord andis hoogu e-poodide arengule ning ka pikemale tiigrihüppele hariduses – millest kaua on räägitud, sai nüüd suuresti teoks. Töötajad, keda vähegi sai, suunati kodukontoritesse. Võib loota, et see kogemus mõjutab ka tööandjate juhtimisotsuseid ning tulevikus leitakse kõige efektiivsemad lahendused töö tegemiseks just kodukontori ja büroo kombineerimisel, et kasu oleks kahepoolne ja kvaliteet kõrgem.