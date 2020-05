Kiri: aus versus valelik

Ausus on võti vabaduseni – vabaduseni, mis annab sulle meelerahu. Tea, et ainult ausana oled sa iseenda tunnete ja emotsioonide peremees ning saad ise oma elu üle otsustada. Olgugi et ise otsustades võid sa vahel küll eksida, mis on ju tegelikult väga inimlik. Seda enam, et tihti osutub saadud õppetund meile kasvamiseks väga-väga kasulikuks, on sul piisavalt julgust seda endale siiski tunnistada ja vajadusel julged kõik seni tehtud otsused tühistada, sest tead, et soovi korral võid sa iga kell kõik varasemad otsused uuesti langetada. Nii kasvõi iga päev, ilma et keegi saaks sind hukka mõista.