Oleme ilmselt palju kokku puutunud vanarahvatarkusega, et elus on palju asju, millest tunneme puudust alles siis, kui need kadunud on. Loomulikult on ülemaailmse kriisi ajal olnud suuremaid ja hulga tähtsamaid probleeme kui spordivõistluste ärajäämine, aga just neist paljud tugitoolisportlased puudust tundsid.