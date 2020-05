Eile löödi Rakveres C. R. Jakobsoni tänava rekonstrueerimiseks Parkali ja Kastani tänava vahelises lõigus kopp maasse. Abilinnapea Rainer Miltop on varem öelnud, et selle tänavalõigu ümberehitus on üks selle aasta suurematest teeehitusprojektidest Rakveres. FOTO: Vladislav Musakko