Täna tähistatakse ülemaailmset rinnapiimadoonorluse päeva

Iga vastsündinu, ka enneaegselt sündinu esimeseks toiduks on oma ema rinnapiim. Kui seda on veel liiga vähe, siis parimaks alternatiiviks on doonorrinnapiim. ITK sünnitusmajas sünnib aastas ligikaudu 240–280 enneaegset last, keda tänu doonorrinnapiimale ei kimbuta surmav soole kärbumine. Teist sama tõhusat ravimit kui rinnapiim on raske leida ja seda nn imeravimit ei ole vaja kuigi suurtes kogustes.