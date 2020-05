Galerii: trennihullud vallutasid spordiklubid

Aqva reketlonihalli juhataja Merle Laud oli eile hommikul koos treeneritega kohal klubi avamisest alates – kella kuuest hommikul. Esimesed treenijad olid eeskujulikult nende enda klubi treenerid.

"Esimene treenija saabus klubisse kell 6.23, siis 6.50. Kogu päeva käidi mõnusa ajavahega ja jaguneti," rääkis Laud.

Ta lausus, et nende kliendid on intelligentsed ja arusaajad, hoiavad üksteist ja nende maja nagu oma kodu. "Inimesed olid rahulikud ja mõistlikud. Praegu on niimoodi, lähtuda tuleb rõõmust, et oleme avatud," tähendas Laud.

Aqva spordikeskuse trennides on piiratud osalejate arvu põhimõttel, et on treener ja üheksa treenijat, tunniplaani on lisatud senisest lühemad treeningud. Maikuus on treeningutel piir: nädalas saab teha kolm rühmatreeningut.

Rakveres tegutsev ja ööpäev läbi avatud 24-7 Fitness avas jõusaali juba esmaspäeval minut peale südaööd.

24-7Fitnessklubi OÜ juhataja Andrus Murumets rääkis, et inimesi on parasjagu. "Hommikul olid juba esimesed treenijad sees. Inimesi jagus," nentis Murumets.

Ümberkorralduse kohta sõnas juhataja, et desovahendid on klubides alati olnud, kuid nad pidid lisama neid sissepääsu juurde. "Küsimus on selles, kas kliendid neid kasutada tahavad," sõnas Murumets.