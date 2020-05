"Väike meelespidamine oma õdede poolt tegi südame soojaks. Kuna maja on uus ja kollektiiv alles sügisest saadik koos, püüame vaikselt traditsioone sisse viia," rääkis Rakvere tervisekeskuse perearst Maire Nõmm ja lisas, et ega see tähtpäev endalgi meeles püsi. Õed oskasid saladust hoida ja arstidele ilusa üllatuse teha.