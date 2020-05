Lääne-Virumaa mahub piimatootmise poolest Eesti esikolmikusse

Lääne-Virumaal toodeti esimeses kvartalis 12,4 protsenti kogu Eesti piimatoodangust. Piima kokkuostuga tegelevad ettevõtted ostsid küll 92 protsenti kogu toodetud piimast, kuid pakkusid veidi madalamat hinda kui eelmisel aastal. Langus on vastavuses Euroopa Liidus leviva trendiga. Rekordiliselt kõrge oli tänavu ka kvartali keskmine piimatoodang lehma kohta, mis oli 2511 kilogrammi.

Munatoodang, mis on olnud selge langustrendiga alates 2018. aastast, on tänavu esimese kvartaliga 14,4 protsenti kasvanud. Kodulindude arv on hakanud suurenema, olles 2,2 miljonit.