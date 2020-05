Rakvere linn tähistab kaitsealade päeva

Rakvere tähistab Euroopa kaitsealade päeva 24. mail matkaga tammikus. Rakvere abilinnapea Andres Jaadla sõnul on Rakvere liitunud Euroopa roheliste sihtkohade võrgustikuga. Samuti on Rakvere üks väheseid, kui mitte ainuke linn Eestis, kus on kaitseala tammiku näol, ning seetõttu tähistab Rakvere kaitsealade päeva matkaga.