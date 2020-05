Tantsutrenn elutoas ja orkestriproov üksinda

Tarvanpää Seltsi tantsijad on kogu koroonakriisi ajal teinud kaks korda nädalas tantsutrenne. Kodus. Üksinda. Veebi vahendusel. Rahvatantsuseltsi kaks juhendajat Triinu Sikk ja Egert Eenmaa astusid kumbki kord nädalas kaamera ette, et Facebook Live’i vahendusel näidata ette harjutused ja tantsujupid, mida on võimalik oma elutoas järele tantsida. Innustunud tantsuseltskond nimetas juhendajatele ka ise lugusid, mille järgi samme seada.

“Algul tundus küll ebakindel selline viis trenni tegemiseks, sest ma pidin ju üksi harjutusi ette näitama ja ei saanud vahetut tagasisidet, ei näinud, kuidas harjutustega toime tuldi, kuidas oli tempo, kas oleks keegi vajanud korrigeerimist, aga ometi andis see mulle kui juhendajale tuge ja kindlust. Ma teadsin, et ei tee seda üksi ja iseendale ning on neid, kes seda hindavad ja kaasa teevad. Tundus, et oldi rõõmsad, et selline võimalus enese liigutamiseks on,” rääkis Sikk.