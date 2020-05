Matsimoka tööstus püüab poolt miljonit

Juuni keskpaigas lukku mineva kampaania käigus on 274 investorit toetanud Matsimoka arengut praeguseks 262 000 euroga. Huljal tegutseva väikelihatööstuse tegevjuht Jan Inno põhjendas kampaania tähtaja teistkordset pikendamist sellega, et praegune strateegia näeb ette algse eesmärgi, 1,2 miljoni euro kogumise asemel poole miljoni euro suuruse summa kokkusaamist. See võimaldaks Inno sõnul rajada ettevõttele esmatähtsa salaamitootmiskompleksi. “Ma arvan, et me peale juunit enam ei pikenda tähtaega, sest siis läheb see juba liiale,” lausus ta ja tõdes samas, et kampaaniaperioodi eelmine pikendamine loodetud efekti ei andnud.