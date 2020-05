Kuidas kutsuda tänavakunstnik oma linna või külla?

Tänavakunstifestival Stencibility, mis toimub sel suvel 11. korda, on külastanud aastal 2015 ka Rakveret ning selle tulemusena kaunistab Lääne-Virumaa keskraamatukogu seina soome kunstniku Jukka Hakaneni maalitud hiiglaslik rüütel.

“Ärme oota, et keegi teine teeks linnad meie jaoks ilusaks. See on ju meie enda kätes!” rõhutab festivali peakorraldaja Sirla, kes on alates 2006. aastast tänavakunsti andnud oma panuse kunstniku ja initsiaatorina ning kirjutanud tänavakunstist nii bakalaureuse- kui ka magistritöö.

Sirla sõnul tahavad tänavakunstnikud luua linnatänavatele kunsti, sest usuvad, et kunst peaks olema loomulik osa igapäevaelust, mitte midagi, mis peidetakse valgetesse ruumidesse ja mida käiakse vaid kord paari kuu jooksul vaatamas, kui sedagi. “Kunstil on imeline võime tekitada uusi mõtteid ja emotsioone. Täpselt sellist stimulatsiooni me kõik vajamegi poest koju ja kodust tööle või kooli kõndides,” selgitas Sirla festivali olemust.

Tänavakunstniku oma linna kutsumiseks on vaja toetada projekti Hooandjas ning kirjutada aadressil kutse@stencibility.eu, miks peaks tänavakunstnik just sellesse linna tulema. Kui on võimalik pakkuda ka tänavalt nähtavat seinapinda, palutakse lisada seina aadress ja foto.

Kui 10. juuniks kogutakse 4000 eurot, lähevad Eesti parimad tänavakunstnikud kaunistama viit linna, alevikku või küla. 6000 euro kogunemisel tuuakse tänavakunstnike looming kaheksasse kohta Eestis.

Kunsti tulevad nad tooma selle suve jooksul. Välja valitud paigad kuulutatakse välja festivali Instagramis, Facebookis ja kodulehel. Kodulehel saab näha ka festivali täielikku programmi.