Põllumajandusuuringute keskus alustas siloseiret

"Siloseire eesmärgiks on anda põllumehele teada, millal on optimaalne aeg varuda suurima toitainete sisaldusega rohusööta," selgitas laborite ala asedirektor Katrin Idla. Siloseire jaoks vajalikud proovid võeti 18. mail, edasised proovivõtupäevad on 25. mai, 1. juuni, 8. juuni ja 15. juuni ning proovide analüüsi põhjal pannakse kokku konkreetse nädala sileerimise info. Info avaldatakse põllumajandusuuringute keskuse (PMK) veebilehel igal kolmapäeval kuni jaanipäevani.