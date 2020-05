Aktiivsete noorsotöötajate edulugu kajastatakse Maal elamise päeva kodulehel

Oxana, kes õppis sotsiaaltööd, asus Sõmeru Noortekeskusesse praktikale ning sellest sai hiljem tema töökoht. Tänaseks on Oxana Sõmerul noortega tegelenud juba üle 12 aasta. Arkna Noortekeskuse noorsootöötaja Elin tegeles pikemalt eneseotsingutega, kuid noorsootöö sobib tema hingeeluga kõige paremini. Mõlemad tegelevad lisaks noorsootööle ka Tugila programmiga, mille tegevuskava on suunatud 15-26 aastastele noortele, kes ei õpi ega käi tööl. Oxana ja Elin tunnevad rõõmu noortele panustamisest, sest tulemuised on nähtavad. Inspiratsioon toimib kahepoolselt. Jõudu saavad noorsootöötajad ka sellest, kui on suutnud noort innustada positiivste eluvalikute suunas. Teadlikkus noorsootöö olulisusest ja vajalikkusest on aastatega kasvanud.