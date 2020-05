Juhtkiri: malevasse igal juhul

Tegelikult ei ole ju malev midagi uut, pigem taasavastatud vana. Need, kelle noorusaeg jäi nõukogude aega, võivad jutustada lõputuid lugusid oma malevasuvedest. Õpilasmalevas teeniti oma esimene raha ja sõlmiti sõprussuhted, mis siiani vastu pidanud. Uuele ajale omaste uuendustega tulid malevad tagasi – tehtud töö eest on endiselt tasu ette nähtud ja sõpru leiab ka.

Pole parata, et elame ajastul, mil rahal on oluline roll mängida kõigi, ka noorte inimeste elus. Tööga teenitud esimene raha annab õige maailmatunnetuse. Võimalik, et paneb isegi mõne noore tuleviku peale mõtlema ning paremini õppima, et haljamale oksale pürgida. Tekitab täiskasvanuks olemise tunde.