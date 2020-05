Alusharidus tuleb priiks teha

Sotsiaaldemokraatide ammuseks taotluseks on lastevanemate vabastamine lasteaia kohatasu maksmisest. Et see oluline samm astuda, tuleb leida vajalik raha riigieelarvest. Meie ettepaneku elluviimine aitab esmalt kaasa sellele, et ükski laps ei jääks pere majanduskitsikuse pärast alusharidusest ilma. On ju alusharidus kogu haridustee põhi ja lahutamatu osa – lapse koolieelne areng paneb aluse tema õpi- ja sotsiaalsetele oskustele.