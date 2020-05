Mis ja kes on Lääne-Viru arenduskeskus

Väljas on kevad, linnud laulavad ja päike paistab. Aga ettevõtluses on pinged õhus ning kõik prognoosid ja ennustused on tõest kaugelt mööda käinud ning plaanid uppi lennanud. Kuidas edasi? Kas tõmmata koomale või hoopis laiendada, riskida? Kriisi hõngu oli õhus juba pikalt, rahatrükk ja palganõudmised tekitasid tunde, et ega seda pillerkaari kauaks jätku.