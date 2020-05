Kukeküla mänguväljak tuleb loomingulisem

Põhimuresid oli kolm: kaks kortermaja on nurkapidi kokku ehitatud ning kuumadel suvepäevadel on hoovis leitsak ja see pole sobilik keskkond; uus väljak on mõeldud ka suurematele lastele, kes hiliste tundideni majade akende all mängivad, ja elanikke lärm segab; mänguväljak oleks nagu läbisõiduhoov, sest elanikud pargivad hoovi autosid ning hoovist sõidetakse ka läbi.