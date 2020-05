Keio Soomeltit tunnustati vikerkaarekangelase tiitliga

Vikerkaarekangelase tiitli pälvinud Soomeltil oli hea meel, et kogukond on tema tegemisi märganud. “Väga hea meel on rahva lemmiku tiitli üle. Mõlemad esile tõstetud tegevused – Festheart ja Vikerlased – on kollektiivne loome. Olen leidnud meeskonnad, kellega koos kogukonda panustada,” ütles ta.