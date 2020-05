Malevlased panustavad kodukoha kaunidusse

Lääne-Virumaa suurtööandja OG Elektra on mitmel aastal noori oma ridadesse värvanud. Sel aastal seal malevlaste kaasamise plaani pole. Küll aga soovitas OG Elektra personalijuht Dzintra Kalm noorel läbi mõelda, kas töö tegemine on vanemate surve või tema enda soov. “Siis on ka tahe teha tööd ja saada kogemust,” nentis Kalm. Sel suvel on plaanis õpilasmalevad avada igas vallas, peale Vinni.