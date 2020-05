Peeter Raudsepp vastab ja mõtiskleb

"Teatrimõte on väljaspool lava üsna eklektiline, nii on ka minu mõtted teatrist, ühiskonnast, tunnetest, näitlemisest, inimkonna saatusest ja paljust muust hüplikud, aga ehk saavad nad mulle endalegi selgemaks, kui ma neist teile räägin. Proovis näitlejate ees rääkides on seda juhtunud," ütleb Peeter Raudsepp. "Nagu ütles Eesti kuulsaim rääkija polkovniku lesk: „Ma ju ei tea, mida ma mõtlen, enne kui ma seda öelnud ei ole”. Mina nii kuulus rääkija ei ole, nii et mõned mõtted on mul ka ette välja mõeldud."