Ka väga hea idee võib vajada suureks saamiseks tuge

Kahtlemata on ettevõtlus kõikides omavalitsustes üheks prioriteediks. Toob see ju endaga muu hulgas kaasa maksuraha laekumise, töökohad, populaarsuse elukohana. Majanduse edendamiseks on mõned vallad kehtestanud korra, mille alusel jagatakse tegevust alustavatele ettevõtetele toetusi, mis aitavad mõtetel teoks saada.