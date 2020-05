Parim talu ootab välja selgitamist

“Peretalud on Eesti põllumajanduse selgrooks. Arvestades koroonaviirusest põhjustatud kriisi, on talutootmise olulisus nüüd veelgi selgemalt välja joonistunud, sest just taludel on kandev roll toidujulgeoleku tagamisel ning üldisemas plaanis kogu maaelu edendamisel,” ütles taluliidu tegevjuht Kerli Ats.