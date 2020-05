Lääne-Virumaa Kossuliigas pannakse pall veel mängu

Kossuliiga peakohtunik Mikko Virkala lausus, et paremusjärjestus selgub sellel hooajal põhiturniiri mängude põhjal. Enne turniiri katkestamist oli pidamata tosin matši. “Me ei soovi Lääne-Virumaa Kossuliiga seniseid pingutusi prügikasti visata,” põhjendas Virkala otsust, miks kevadel meistrivõistlustega edasi minnakse.

Peakohtunik lisas, et sellest nädalast on lubatud kitsendatud tingimustel spordisaalides harjutamist jätkata ja korvpallitiimid seda võimalust ka kasutavad. “Juunist saab pidada sisetingimustes võistkondadevahelisi mänge ilma pealtvaatajateta ning siis peamegi ära jäänud mängud ja tõmbame hooajale joone alla,” märkis Mikko Virkala. Ta lisas, et kui mõni meeskond avaldab siiski soovi hooaeg mängudeta lõpetada, suhtutakse sellesse mõistvalt ning võistlusjuhendis ette nähtud sanktsioone ei kohaldata.