“Vaimselt oli [koroonaviiruse tõttu] alguses keeruline. Elasin päeva korraga ja vaatasin uudiseid. Kui sain laagrist koju, siis oli siin kodustes tingimustes juba lihtsam treenida kui Hispaanias,” rääkis Viru-Jaagupist pärit 22-aastane sportlane. “Vorm oli juba võistlusteks põhimõtteliselt niimoodi timmitud, et kõik, mis selle heaks sai tehtud, oleks olnud vaja ära realiseerida, et näha, kuidas sellel aastal on areng toimunud.”