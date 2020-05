President käis Tudu soos taastamistöid vaatamas

Eile käis Eesti president Kersti Kaljulaid koos looduskaitsespetsialistidega Tudu soos, kus möödunud aastal alustati suuremahulise taastamistööga. Praegune üleujutatud ala ei pruugi küll silmale ilus vaadata olla, kuid hea algus on tehtud.

Kersti Kaljulaidi sõnul on soodel lisaks silmailule looduses määramatult tähtis roll. “Sood on looduslikud süsihappegaasi sidujad. Alad, kust on turvast juba varasemalt kaevatud, hakkavad toimima vastupidiselt ehk gaasi eritama,” kõneles ta.