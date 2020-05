Üha enam lapsi käib jälle lasteaias

Tapa lasteaia Pisipõnn juhataja Tea Välk ütles, et kui eriolukorra alguses toodi lasteaeda kümme last, siis selle lõpus oli kohal juba kuuskümmend ning sel nädalal on laste arv kahekordistunud: 130 last 205-st on taas lasteaias ehk kõik rühmad on avatud ja igas kümme-üksteist last.