Harrastusnäitlejad ootavad küll sügist, kuid ei istu ka suvel tegevusetult

Asjaarmastajad, kes näitemänguga põhitöö kõrvalt tegelevad, jõuavad tavaliselt hooaja jooksul ühe tüki lavaküpseks seada. Haljala rahvamajas oli selle hooaja repertuaaris Aire Pajuri kirjutatud näidend “Pime ruum”, mille esietendus toimus traditsiooni kohaselt aastalõpupeol. Paraku jäi ära terve rodu teatrikuusse kavandatud etendusi ning suvel, mil inimesed puhkavad, ei ole trupil plaanis üles astuda. “Küllap kunagi saab jälle mängida,” sõnas lavastaja Martti Samolberg.

Piibe teatri mai lõpuks planeeritud lavastuse “Varjud” etendused jäeti igaks juhuks ära. Küll aga on augustis oodata uuslavastust “Kui Anija mehed Tallinnas käisid” ja teatrijuht Arlet Palmiste rääkis, et sügiseks on teisigi plaane tehtud.

Rakveres tegutseval näitetrupil KaRakTer on suvel kavas nii mõndagi. Ivo Leek, kes on mitme projekti eestvedaja, kõneles, et koostöös Tartu trupiga Must JaAm on tulemas Vene-Leedu-Eesti rahvusvaheline projekt, mille raames mängitakse leedu näidendit “Uad”. Proovid käivad ning lavastust saab näha paaril korral Rakveres ja Tartus.

Rakveres Art Café hoovis peaks tulema esitamisele näidend “Pidu katku ajal”. Tegemist on kolmveerandtunnise looga, kus on nii laulu kui ka pillimängu. Põnev lavastus tõotab tulla Robin Täpi käe alt. Tegu on eksklusiivse näidendiga, mida mängitakse autosalongis. Näitlejaid on kaks ja etendust mahub jälgima kuni kolm pealtvaatajat. Etendused – neid on ilmselt piiratud arv – toimuvad augusti esimeses pooles, sest vajalik on päikeseloojang ja kaunis kokkumäng loodusega. Ajakava ei osanud Ivo Leek veel välja pakkuda, kuna hetkeolukord on keeruline.

Sõmeru ja Laekvere näitering jõudsid just enne eriolukorra väljakuulutamist oma lavastustega esietenduse faasi. Roela näiteringi Kartoffel juhendaja Mare Hirtentreu kurtis, et just enne eriolukorda sai tükk lavaküpseks ning isegi plakatid olid valmis trükitud.