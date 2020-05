Vabariigi Valitsuse korralduse "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud  liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja  avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine   

6) sõnastada punkt 11 järgmiselt: „11. Kuni 31. maini 2020. a on lubatud avalikud üritused, kui üritust jälgitakse autost ning kui on täidetud järgmised tingimused: 1) ürituse korraldaja tagab väljaspool autot punktis 1 sätestatud nõuete järgimise; 2) ürituse korraldaja tagab, et ürituse toimumise ajal ei väljuta autost vältimatu vajaduseta;

7) täiendada korraldust punktiga 111 järgmises sõnastuses: „111. Alates 1. juunist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise; 2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 50 inimest; 3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 100 inimest; 4) sporditegevusele, treeningutele ning spordi- ja liikumisüritustele kohaldatakse punktides 21−23 sätestatut.“; 8) sõnastada punkt 12 järgmiselt: „12. Alates 1. juulist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise; 2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest; 3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest; 4) sporditegevusele, treeningutele ning spordi- ja liikumisüritustele kohaldatakse punktides 21−23 sätestatut.“;