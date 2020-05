ProgeTiiger rõõmustab väikeseid tehnoloogiahuvilisi

Lääne-Virumaalt saavad ProgeTiigrilt toetust Haljala lasteaed Pesapuu, Kadrina lasteaed Sipsik, lasteaed Pisipõnn, Pajusti lasteaed Tõrutõnn, Rakvere Triinu lasteaed, Sõmeru lasteaed Pääsusilm, Veltsi lasteaed-algkool, Vinni lasteaed Tõruke ja Võsu kool.

"Taas esitati taotlusvooru suur hulk väga häid taotlusi ja järjest enam on näha, et IT-oskuste arendamisele lähenetakse süsteemselt. Planeeritavad tegevused on enamasti väga läbimõeldult õppekava teiste tegevustega lõimitud ja seda läbi kogu õppeaasta," ütles ProgeTiigri programmi juht Kristi Salum. " Kaasatud on võimalikult palju õpetajaid ja õpilasi ning järjest rohkem on mõeldud ka sellele, kuidas vanemate teadlikkust tõsta. Me väärtustame väga kogemuste jagamist ja seetõttu on hea meel näha, et ka sellele mõeldakse üha enam."

Ühtekokku laekus 355 taotlust. Toetust saavad 61 kooli ning 110 lasteaeda kogusummas 292 000 eurot ning positiivse vastuse saanud õppeasutusi on igas maakonnas.