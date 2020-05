Tapa keelekümblejad lõpetavad lasteaia

Tapa lasteaed Vikerkaar saadab kooliteele 13 tubli last, kes lõpetavad eesti-vene õppekeelega kahesuunalise keelekümbluse rühma. Tallinna lasteaias Kelluke lõpetavad kahesuunalise keelekümbluse rühma 12 last.

Tapa lasteaed Vikerkaar ja Tallinna lasteaed Kelluke kuuluvad nelja pilootlasteaia hulka, kes õpetavad koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava järgides ja keelekümblusmetoodikat rakendades kakskeelseid lapsi. "Pilootprojekt on läinud väga hästi. Nii eesti kui ka vene perede lapsed on saanud areneda oma emakeeles, kuid on edukalt õppinud ära ka teise keele," sõnas SA Innove kahesuunalise keelekümbluse peaspetsialist Anna Golubeva.