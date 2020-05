Vohnjas sai valmis uus korvpalliplats

Plats on mõnusalt vetruva tartaankattega, millel pall põrkab hästi. Sellel on hea joosta, hüpata ja kate säästab kergemate kukkumiste korral luid-liigeseid. Vohnja palliplatsi ehitas OÜ Lars Laj Eesti ning selle kogumaksumuseks kujunes 55 000 eurot. "Töö võeti ehitajalt vastu ja mängima võib juba minna," rääkis Kadrina valla ehitusspetsialist Aivar Aruja. Pidulikum avamine toimub siis, kui olud seda võimaldavad. Esialgu oli see plaanis lastekaitsepäeval, kuid võimalik, et lükkub augustisse.