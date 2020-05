Tapa valla raamatukogude lugejaks saab interneti kaudu

Tapa vallaraamatukogu direktor Kersti Burk ütles, et mõttes oli netipõhine lugejaks registreerimine juba mõnda aega, ent selle elluviimist kiirendas eriolukord. Edukalt läbiti testperiood ja nüüd on teenus käibel. "Meil on väga tubli arendaja Deltmar OÜ, kes arvestab raamatukogude soovitusi," nimetas direktor. "Loodame, et uus võimalus lugejatele meeldib. Huvi igatahes on."